Ancora loro, Torino e Bologna. Secondo 0-0 di fila per il Milan, che non ne infilava due consecutivamente da dicembre 2018: incredibilmente, anche in quel caso, contro Torino e Bologna. All’epoca, però, i rossoneri non erano in testa alla classifica; e oggi, in piena lotta per lo scudetto, si tratta di due pareggi che pesano tantissimo