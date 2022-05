Il 14 maggio di sedici anni fa Luca Toni segnava il suo trentunesimo gol nel campionato 2005-06, vincendo in un colpo solo classifica marcatori e Scarpa d'Oro. Lo stesso giorno (ma di sei anni fa) Higuain realizzava invece una tripletta al Frosinone battendo un primato che in Italia durava da 66 anni. Ma sai chi sono gli altri recordman in un singolo campionato per ogni squadra? Dati Transfermarkt