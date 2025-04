Le probabili formazioni di Napoli-Empoli

Napoli con tre assenze importanti: gli squalificati Di Lorenzo e Anguissa, oltre all'infortunato Buongiorno. Mazzocchi, Gilmour e Juan Jesus prenderanno il loro posto. In avanti Neres è in vantaggio su Raspadori. Empoli con Sebastiano Esposito e Fazzini alle spalle di Colombo. Match in programma lunedì 14 aprile alle 20.45

LA CONFERENZA DI CONTE