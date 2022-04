La delusione per la sconfitta del Maradona contro la Fiorentina è tanta, ma in casa Napoli non hanno nessuna intenzione di mollare in queste ultime sei giornate di campionato, con la vetta della classifica distante solo due punti. Se Luciano Spalletti subito dopo il ko per 3-2 ha ammesso che la strada per arrivare a conquistare il tricolore è diventata più tortuosa, all’indomani della gara di campionato persa contro la Fiorentina Victor Osimhen ha lanciato un messaggio a tutto l’ambiente azzurro: "È stata una sconfitta dolorosa, ma non lasceremo che la nostra speranza venga infranta. Continuiamo a crederci", la didascalia – scritta in inglese – che ha accompagnato il post su Instagram che lo ritrae in un momento del match contro la Fiorentina, che lo ha visto realizzare la seconda rete del Napoli.