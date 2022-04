"Ho tantissimi bei ricordi, ma ciò che mi stupisce ogni volta è l’affetto della gente ovunque io vada". Esordisce così Ronaldo il Fenomeno che, intervistato da Sky Sport, ripercorre la sua carriera: "Trovo sempre molto rispetto da parte di tutti. I risultati sportivi, le conquiste sia con il Brasile che con le squadre di club: è stata una vita sportiva bellissima" . Ora, però, l'obiettivo del Fenomeno è scrivere la storia anche come presidente : l'ex attaccante, infatti, è il proprietario sia del Real Valladolid (club di Segunda Division spagnola) che del Cruzeiro (Serie B brasiliana). " Da presidente devo ancora fare cose importanti , ma durante la mia carriera da calciatore ho avuto grandissimi maestri a partire da Moratti, che per me è stato come un padre e che mi ha insegnato tantissimo, e Florentino Perez, che è stato geniale nel reinventare il calcio attraverso i Galacticos".

Ronaldo, poi, ricorda il suo trasferimento all'Inter: "Avevo trovato l’accordo per rinnovare con il Barcellona, ma dopo quattro giorni il presidente mi chiamò per dire che non si poteva andare avanti. Mi disse che avrei potuto negoziare con altre squadre e i nerazzurri si mossero velocemente pagando la clausola rescissoria. Il campionato italiano in quegli anni era davvero il migliore al mondo". In chiusura il Fenomeno pronostica i vincitori della Serie A e della Champions League: "È una bella lotta. Secondo me l'Inter sta giocando meglio in questo momento e spero che possa vincere ancora. Per la Champions invece il Real Madrid è favorito, è in simbiosi con questa competizione, e poi ha Ancelotti in panchina che è uno dei migliori al mondo. Benzema? Merita il pallone d'oro, lo dico da anni e sono stato criticato ma lo merita, è un grandissimo attaccante".