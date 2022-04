Gianluca Di Marzio, presente a bordo campo al Bernabeu per la sfida di Champions tra Real e Chelsea, rivolge ad Alessandro Del Piero una domanda di calciomercato: "Sei mai stato vicino al Real Madrid?". L’ex capitano della Juventus risponde con una battuta: "Sì, ma il mister non mi voleva", riferendosi a Fabio Capello, che ascolta tutto in diretta dagli studi Sky. "Sì, sì, gli ho detto io di no", replica con il sorriso Capello, che poi aggiunge "Non è vero, sto scherzando"

