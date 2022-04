Sono tre i calciatori squalificati dal giudice sportivo in vista del prossimo turno di campionato: si tratta di Ampadu (Venezia), Muldur (Sassuolo) e Zurkowski (Empoli). Una giornata di stop anche per l'allenatore del Torino Juric

Tre giocatori e un allenatore, Ivan Juric del Torino, non prenderanno parte alla 33^ giornata di Serie A perché squalificati – tutti per un turno – dal giudice sportivo dopo l’ultima giornata di campionato che si è conclusa lunedì sera con il posticipo tra Bologna e Sampdoria. Come si legge nel comunicato diramato dalla Lega Serie A, il giudice sportivo ha squalificato Ethan Empadu (Venezia), Mert Muldur (Sassuolo) e Piotr Zurkowski (Empoli), tutti e tre ammoniti e già in diffida. Cartellino giallo che costa caro anche all’allenatore del Torino Ivan Juric, anche lui già in diffida, ammonito contro il Milan: per lui un turno di stop e dunque niente panchina nella gara contro la Lazio.