Contro lo Spezia, Inzaghi pensa a qualche cambiamento dopo la vittoria contro il Verona. Qualche titolare diffidato potrebbe essere risparmiato in vista della sfida contro la Roma e altri potrebbero riposare in ottica semifinale di Coppa Italia. Pronto a scendere in campo per la prima volta da titolare l'ex Atalanta, mentre in attacco si va verso la coppia argentina, in panchina de Vrij. Thiago Motta si gioca la carta Manaj