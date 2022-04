Prima di Milan-Genoa, Paolo Maldini - direttore dell'area tecnica del Milan - ha parlato di una possibile cessione del club rossonero a Investcorp: "Una cessione del Milan è normale che possa esserci - ha detto a Dazn -, non so se ora o in seguito, ma c'è la possibilità. Per adesso pensiamo a concludere bene questa stagione". Maldini si è anche soffermato sui problemi offensivi e sul perché il Milan non è intervenuto sul mercato in attacco a gennaio: "Non c'era disponibilità per intervenire in attacco nel calciomercato invernale. Noi ci sentivamo forti, anche perché abbiamo iniziato l'anno con ottimi risultati. Sicuramente l'assenza prolungata di Ibrahimovic per noi è un problema".