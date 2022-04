Processo plusvalenze, oggi sentenza di 1° grado

E' attesa nella giornata di oggi la sentenza di 1° grado del processo sulle plusvalenze. Ieri è toccato alle difese di club e dirigenti provare a smontare le accuse della Procura della Figc. Contestato il ruolo del sito Transfermarkt utilizzato dai PM come parametro per le valutazioni dei giocatori. A rischio squalifica molti dirigenti della serie A di Juventus, Napoli, Sampdoria, Genoa ed Empoli. In B Pisa e Parma le società più coinvolte