Lazio-Torino, dove vedere la partita in tv

La sfida serale dell'Olimpico chiude il sabato della 33^ giornata di Serie A. Lazio-Torino, ore 20.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, in streaming su NOW e Sky Sport 4K

La Lazio per dare continuità ai successi contro Sassuolo e Genoa e continuare la corsa in un posto per l’Europa, il Torino per proseguire nel momento positivo dopo la vittoria contro la Salernitana e il pareggio contro il Milan. Nel posticipo che chiude il sabato della 33^ giornata di Serie A si affrontano due squadre che stanno attraversando un buon momento di forma: i biancocelesti sono sesti a quota 55 punti in classifica, il Torino invece è undicesimo con 39 punti.