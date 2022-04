Il difensore viola si esalta: "Oggi nel primo tempo abbiamo giocato con un altissimo livello. Era fondamentale vincere, ora testa alle prossime partite". Mercoledì c'è la semifinale di ritorno contro la Juventus: "Vogliamo giocare come sappiamo, da Fiorentina, con un calcio offensivo e propositivo". E per il quarto posto in campionato non si tira indietro: "È tutto aperto"

La Fiorentina regala ai suoi tifosi una Pasqua ricca di entusiasmo. La squadra di Italiano ha ottenuto altri tre punti in campionato contro il Venezia (1-0) che confermano il suo grande momento di forma: "Il primo tempo mi è piaciuto", ha commentato a Sky Sport Nikola Milenkovic. "Abbiamo giocato a un livello davvero altissimo per la gestione della palla e per le occasioni create. Nel secondo siamo un po' calati, però oggi era fondamentale portare tre punti a casa. Ci siamo riusciti: ora andiamo avanti". La Fiorentina oggi è a -7 dalla Juventus quarta, ma con una giornata in meno. E a proposito di Juventus, mercoledì prossimo c'è il ritorno della semifinale di Coppa Italia (l'andata era finita 1-0 per i bianconeri): "Per noi è tutto aperto. Siamo in un momento di stagione molto importante. Ora c'è la Coppa Italia e dobbiamo pensare a giocare come abbiamo sempre fatto, da Fiorentina, facendo un calcio offensivo e propositivo. Sono sicuro che faremo così anche a Torino".