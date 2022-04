L'allenatore blucerchiato in conferenza dopo la sconfitta contro la Salernitana: "Dobbiamo prendere consapevolezza di questo tipo di sconfitta. Prendere i fischi, le critiche e le palate di c..... Ma dobbiamo farlo da squadra con responsabilità. Vero che abbiamo perso, ma anche che non siamo morti"

"Oggi nessun alibi, dobbiamo solo assumerci le responsabilità per questa sconfitta". Marco Giampaolo non si nasconde dopo la caduta casalinga della Samp con la Salernitana. "Bisogna farlo da squadra - ha aggiunto -. Partire e dopo 6' essere 2-0 per gli altri diventa difficilissimo , soprattutto in questo momento del campionato e per la classifica che occupi oltre che per il tipo di partita che dovevi fare. Abbiamo avuto una reazione di pancia, non lucida, che ci ha portato a fare gol. Vorrei però dire che ho dubbi su un fallo di Fazio su Quagliarella dove poteva starci il rigore. Al di là di questo dobbiamo solo prendere consapevolezza di questo tipo di sconfitta. Prendersi i fischi, le critiche e le palate di c..... Ma dobbiamo farlo da squadra con responsabilità. Vero che abbiamo perso, ma anche vero che non siamo morti".