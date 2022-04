Dopo il pari ottenuto contro il Napoli, lo Special One ha riempito di elogi i suoi giocatori, prima di sbottare contro arbitro e Var: "Noi non possiamo più lottare per lo scudetto, ma voglio comunque avere il diritto di giocare per vincere. Oggi sembrava che non potessimo averlo: Di Bello e il Var a volte mi hanno fatto vergognare. Per fortuna, almeno sul gol di El Shaarawy non hanno trovato un pretesto per annullarlo. Chiedo rispetto"



Poi il forte sfogo dell'allenatore portoghese: "Ci sono squadre che giocano per vincere lo scudetto, noi no, ma abbiamo comunque il diritto di giocare per vincere le partite, a prescindere dall'avversario che ci troviamo di fronte, che sia una squadra che lotta per lo scudetto o una già retrocessa. Oggi sembrava che non avessimo il diritto di giocare per vincere. Il signor Di Paolo (al Var), per non dire il signor Di Bello, mi hanno fatto provare vergogna almeno due volte: nel rosso a Zanoli che non è stato dato, e per il rigore non fischiato a Zaniolo. Per fortuna che nel nostro gol non hanno trovato nulla per annullarcelo. Ma basta: chiedo un po' di rispetto. Purtroppo non siamo stati bravi all'inizio e ora non possiamo lottare per vincere lo scudetto, ma voglio avere il diritto di giocare per vincere le partite".