Spalletti: "C'è delusione, si doveva fare di più"

E sulle lacrime di Insigne ha detto: "Il fatto di avvicinarsi all'addio gli fa provare sensazioni particolari"

Il Napoli non è andato oltre l'1-1 contro la Roma. Dopo essere stato in vantaggio per ottanta minuti, la squadra di Spalletti è stata raggiunta nei minuti di recupero. Il pareggio è un risultato che allontana il Napoli dalla corsa scudetto e il rammarico è grande e percepibile anche dalle parole di Spalletti nel postpartita: "Un po' di delusione c'è perché la partita è stata condotta per lunghi tratti bene. Poi abbiamo avuto a che fare con una squadra forte che ci ha creato qualche problema. Peccato per la parte finale: non siamo stati bravi a gestire la palla come mi aspettavo. Abbiamo preso un gol evitabilissimo. Si doveva fare qualcosa di più. Non ci siamo riusciti, poi invece di palleggiare abbiamo iniziato ad alzare il pallone. Da quel momento è diventato tutto più difficile. Questo risultato ci penalizza in termini di classifica".