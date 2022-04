Tudor: "Bella gara, sono veramente contento"

Le parole dell'allenatore gialloblù dopo la bella vittoria ottenuta a Bergamo: "Non è mai facile venire qui e fare certe prestazioni, sono veramente contento dei tre punti e della bella gara che abbiamo fatto"

L'Hellas Verona continua a stupire e ottiene una grande vittoria contro l'Atalanta al Gewiss Stadium (2-1). Queste le parole di Tudor nel postpartita. Semplici ma chiare: "Abbiamo fatto una bella gara. Non è mai facile venire a Bergamo e fare prestazioni del genere: sono veramente contento". L'allenatore dell'Hellas ha poi spiegato la sua frustrazione nell'occasione mancata prima da Lazovic e poi da Simeone sul risultato di 2-0: "Era una bell'azione per chiudere la partita. Nel calcio cambia tutto in cinque minuti e quando vai forte la devi chiudere. Peccato, con 3-0 sarebbe stata chiusa, invece poi l'hanno riaperta e si è giocato fino alla fine".