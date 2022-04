Il Napoli continua a preparare il match del "Castellani" di Empoli in programma domenica pomeriggio alle ore 15, ma per la trasferta in Toscana Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka . Il centrocampista sloveno nel posticipo di lunedì sera contro la Roma aveva accusato un problema muscolare che lo aveva costretto a chiedere il cambio all'undicesimo minuto del secondo tempo. Gli esami a cui si è sottoposto nella mattinata di mercoledì il numero 68 azzurro " hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro ", come comunicato dai canali ufficiali del club. Lobokta, quindi, salterà sicuramente la gara contro l'Empoli e proverà ad esserci per l'impegno successivo contro il Sassuolo .

Allenamento in palestra per Osimhen e Juan Jesus

leggi anche

Quali squadre hanno segnato più autogol in A?

Nella sessione di allenamento mattutina a Castel Volturno, la squadra di Spalletti ha svolto lavoro aerobico e una partita a campo ridotto. Sulla via del rientro Giovanni Di Lorenzo, che ha svolto parte della seduta in gruppo per poi svolgere un lavoro personalizzato in campo. Ancora assente Ospina, sempre alle prese con un attacco influenzale. Palestra sia per Osimhen che per Juan Jesus: per l'attaccante nigeriano si tratta semplicemente di prevenzione, mentre il difensore si è allenato a parte a causa di un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro accusato nell'allenamento di martedì.