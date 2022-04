I rossoneri sono tornati ad allenarsi dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia. Romagnoli ha smaltito il problema fisico e sarà a disposizione per la gara contro la Lazio, esami strumentali al ginocchio per Rebic. Speranza per Ibrahimovic: lo svedese sta meglio e potrebbe essere convocato per la trasferta dell'Olimpico

