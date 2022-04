Appuntamento al prossimo 12 maggio per l'evento di Aste Bolaffi, dedicato alla vendita di rarissime figurine e card da collezione. Qualche esempio? L'introvabile Pizzaballa, lui come Maradona all'Argentinos Juniors e la mitica Baggio-Monelli (versione non tagliata). Protagonisti del calcio ma anche degli altri sport e della musica. Sapete quanto valgono? Ecco le più curiose e preziose