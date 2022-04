Le probabili formazioni di Inter-Roma

1/25

Inter e Roma torrnano ad affrontarsi in campionato dopo lo 0-3 che i nerazzurri sfoderarono all'Olimpico lo scorso 4 dicembre. Rispetto al match di andata Mourinho ha trovato un equilibrio che ha portato i giallorossi a una striscia di 12 risultati utili consecutivi in Serie A, raggiungendo anche la semifinale di Conference League. Inzaghi, d'altro canto, oltre alla volata scudetto è ancora in corsa per la Coppa Italia (competizione da cui ha eliminato proprio la Roma ai quarti). Ecco le probabili scelte dei due allenatori per il match di San Siro (sabato ore 18)