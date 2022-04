Pioli recupera Rebic per la Lazio, dubbio Ibra

Sorriso per l'allenatore rossonero che recupera il croato, che ha sostenuto l'intera seduta in gruppo sotto gli occhi della dirigenza. Migliorano le condizioni di Ibra che ha svolto metà allenamento con i compagni, ma resta in dubbio la sua convocazione per la sfida alla Lazio di domenica sera

Cinque partite di campionato ancora da disputare e mente rivolta solo alla volata tricolore dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Inter (3-0 per i nerazzurri nella semifinale di ritorno dopo lo 0-0 dell’andata). In casa Milan si prepara la sfida alla Lazio di domenica sera all’Olimpico, impegno da non fallire per i rossoneri al momento primi in classifica a quota 71 punti, due in più rispetto all’Inter che però ha una gara in meno. La buona notizia per Stefano Pioli arriva dal recupero completo di Ante Rebic: il croato, che nell’intervallo del derby ha accusato un fastidio al ginocchio che non gli ha consentito di entrare in campo, si è allenato regolarmente con i compagni in gruppo sotto gli occhi della dirigenza al completo. Gazidis, Maldini e Massara infatti hanno assistito alla seduta della squadra a Milanello, un segnale di vicinanza da parte della dirigenza in un momento delicato e ormai sempre più decisivo.