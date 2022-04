Le probabili formazioni della 34^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Inter con la coppia Dzeko-Lautaro e un piccolo dubbio sulle corsie esterne. Pioli ripensa a Brahim Diaz dal primo minuto. Roma senza Zaniolo: Mourinho potrebbe scegliere l'XI del derby. Allarme indisponibili parzialmente rientrato per la Lazio. Nel Sassuolo recupera Berardi mentre Spalletti è senza Koulibaly e Lobotka PROBABILI FORMAZIONI 34^GIORNATA: I 'CAMPETTI' Condividi

L'asse Milano-Roma può dirci tantissimo sia per quel che riguarda la lotta Scudetto, sia per gli interessi di Europa League. Fari puntati anche sulla lotta per non retrocedere. Salernitana reduce da 6 punti in pochi giorni e ora è bagarre là dietro con Cagliari e Samp che non possono dormire sonni tranquilli. Come sempre però attenzioni rivolte ad acciaccati, recuperati e indisponibili



Il team degli inviati di Sky Sport ha già riempito le nostre chat con notizie e report dai vari campi di allenamento. Formazioni titolari che hanno sì qualche ballottaggio ma che, nella maggior parte dei casi, possono contenere molte certezze per i fantallenatori. Tra partite sulla gara semplici, molte gare 'trappola' e scontri (quasi) diretti, c'è tanto da raccontare e allora finiamo qui le premesse. Passiamo ai fatti e alle notizie. Inizia il giro dai ritiri



TORINO-SPEZIA, sabato ore 15 Torino, Pellegri punta di riferimento Reduce dalla rete messa a segno contro la Lazio, Pietro Pellegri è pronto per giocare dal primo minuto contro lo Spezia. In infermeria ci sono sia Belotti che Sanabria e l’ex Milan è la prima scelta di Juric viste le assenze là davanti. In difesa Izzo non è messo benissimo e allora spazio a Zima. A centrocampo conferma per il duo Ricci-Mandragora mentre Lukic sta bene e viaggia verso una maglia da titolare sulla trequarti al fianco di Brekalo Spezia, tocca ad Agudelo questa volta? Due casi di positività tra i liguri ma la società non ha reso noto i nomi degli indisponibili. Al momento quindi si va verso una classica formazione tra difesa e centrocampo. Nulla dovrebbe cambiare infatti rispetto alle ultime uscite in quei reparti. In mediana linea composta da Maggiore, Kiwior e Bastoni. Nel tridente invece potremmo rivedere Agudelo dal primo minuto a posto di Kovalenko. Manaj e Gyasi sono infatti molto più sicuri del posto in squadra

VENEZIA-ATALANTA, sabato ore 15 Venezia, a sinistra ecco Ullmann atalanta Gasperini: "Zero titoli? Battuto ogni record" La squalifica di Haps impone una rotazione obbligata nell’XI arancioneroverde. Anche Kiyine è stato fermato dal giudice sportivo ma il centrocampista ultimamente era sempre subentrato dalla panchina. A sinistra torna titolare Ullmann che aveva esordito a San Siro contro l’Inter. A destra invece ci sarà ancora Mateju dato che Ebuhei proverà a rientrare tra una decina di giorni. In mezzo c’è Ampadu mentre Vacca è fuori causa. Attacco guidato da Henry con Aramu sicuro di una maglia. Okereke proverà a vincere il ballottaggio con Johnsen Atalanta, assente Malinovskyi Infermeria piuttosto piena in quel di Zingonia. L’Atalanta vuole tornare alla vittoria ma restano ai box Pezzella e Toloi per problemi muscolari, Maehle reduce dall’appendicite e soprattutto Malinovskyi che che ha rimediato 3 punti di sutura al ginocchio. Il 3-4-1-2 varato da Gasperini dovrebbe prevedere il duo Boga-Zapata in attacco con Pasalic a supporto. Hateboer e Zappacosta saranno i cursori di fascia mentre dietro Scalvini resta nell’XI titolare anti Venezia

INTER-ROMA, sabato ore 18 Inter, Correa sfavorito. A rischio Vidal Fantacalcio Tutti i giocatori diffidati in Serie A Morale a mille per l’Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria nel derby e la finale di Coppa Italia riconquistata dopo ben 11 anni. Il tecnico spera che il momento d’oro continui anche contro l’ex Mournho. Ad Appiano Gentile, fari puntati su Vidal ancora alle prese con il dolore al ginocchio. Il cileno è a rischio convocazione ma in mezzo al campo ci saranno i soliti titolarissimi. Qualche dubbio sulla corsia sinistra con Perisic e Gosens in ballottaggio mentre a destra tocca a Dumfries. Certezze anche in attacco: Correa al momento è super sfavorito. Toccherà, salvo sorprese, al duo Dzeko-Lautaro Roma, Mou in versione derby? Il Faraone spera che la rete nel finale contro il Napoli possa valergli la promozione nell’XI titolare. “ElSha” ritorna a San Siro in quello che per lui è un vero e proprio derby ma per ora le sue quotazioni da titolare non sono in risalita. A proposito di derby, con Zaniolo out per squalifica, Mourinho sta pensando alla stessa formazione vista nella sfida contro la Lazio. Oliveria quindi agirebbe al lfianco di Cristante mentre dietro a Tammy Abraham si posizionerebbero Pellegrini e Mkhitaryan. Linea difensiva con Kumbulla destinato a sedersi inizialmente in panchina

VERONA-SAMPDORIA, sabato ore 20:45 Verona, poche speranza per le riserve Dopo la bella vittoria in quel di Bergamo pare esserci poco da dire sulla probabile formazione del Veorna di Tudor. Contro la Samp, salvo ripensamenti, il tecnico punterà sugli stessi visti settimana scorsa al fischio d’inizio. Simeone sarà supportato da Barak e Caprari mentre in mediana Tameze e Ilic paiono intoccabili. Forse i vari Depaoli, Sutalo e Lasagna sperano ancora di avere qualche chance. Gunter pare esser stato ‘perdonato’. Faraoni e Lazovic non rischiano e quindi per i panchinari la speranza di promozione è quasi nulla Sampdoria, Ekdal in pole in medina “Soliti” dubbi per mister Giampaolo. Vietato sbagliare contro il Verona ma la gara non è per niente semplice. Il primo punto di domanda riguarda il ballottaggio Sabiri-Quagliarella che, ovviamente, modificherà il sistema di gioco. Al momento l’attaccante di Castellamare di Stabia dovrebbe essere un’opzione a gara in corso. Damsgaard ha appena rimesso piede in campo e servirà un po’ di minutaggio prima di rivederlo dall’inizio. In mediana invece Ekdal è pronto a riprendersi una maglia da titolare. In panchina dovrebbe scivolare Rincon anche se contro la Salernitana lo svedese era entrato al posto di Thorsby

SALERNITANA-FIORENTINA, domenica ore 12:30 Salernitana, rientra Djuric Nicola e i suoi sognano la terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo aver scontato il turno di squalifica tornano a disposizione sia Djuric che Mazzocchi. Entrambi sono in pole per un posto (rispettivamente) a destra e in attacco. Possibile la conferma di Bohinen in mediana mentre in attacco Verdi spera in una promozione dopo il gol risolutivo nel recupero ma Bonazzoli resta avanti nel ballottaggio. Immutata la linea difensiva con Gyomber e Fazio ai lati di Radovanovic Fiorentina, fuori Torreira La serata dei Viola di Coppa Italia non solo ha portato all’eliminazione ma ha avuto anche ripercussioni fisiche per Lucas Torreira. Con un comunicato ufficiale, la società ha fatto luce sulle condizioni del centrocampista: lesione di primo grado del muscolo traverso dell’’addome. Tradotto: il giocatore non sarà a disposizione per la sfida di domenica all’ora di pranzo. In mediana quindi si candida Amrabat e ricordiamo che mancherà per il resto della stagione Castrovilli. Milenkovic invece dovrebbe essere regolarmente a disposizione. In attacco qualche dubbio. Ikoné è insidiato da Sottil mentre Cabral deve difendersi dal ritorno di Piatek

BOLOGNA-UDINESE, domenica ore 15 Bologna, due cambi in difesa Il finale di gara contro la Juventus ha portato due rossi e quindi Sinisa Mihajlovic dovrà cambiare il 66% della linea a tre davanti a Skorupski. Niente Medel (che salta anche il recupero) e niente Soumaoro. Resta il solo Theate. A riempire i buchi saranno chiamati Binks e Bonifazi con il primo che giocherà al centro come vice Medel. Da verificare la possibile partenza di De Silvestri sulla corsia destra. E’ un’opzione percorribile ma forse si aspetterà ancora un po’. Assente anche Arnautovic (sempre per squalifica). Davanti toccherà a Barrow con Orsolini a supporto Udinese, come sta Pereyra? In casa bianconera Cioffi recupera Molina che era squalificato nella gara di recupero persa contro la Salernitana. Qualche dubbio su Pereyra resta. Il giocatore dovrebbe essere a disposizione anche se con tutta probabilità siederà inizialmente in panchina. Nulla di grave invece per Soppy, uscito per crampi ma abile e convocabile per domenica pomeriggio. Con Beto ancora ai box resta il ballottaggio tra Pussetto e Success con il primo in leggero vantaggio

EMPOLI-NAPOLI, domenica ore 15 Empoli, torna Zurkowski. Difra se la gioca Andreazzoli è sempre a caccia della prima vittoria nel 2022. Il terminale di riferimento resta sempre il buon Pinamonti ma attenzione alle scelte dei trequartisti. Henderson e Di Francesco sono in ballottaggio anche se resta praticabile la pista con il doppio attaccante e il singolo trequartista. Al momento può essere Di Francesco il favorito per un posto al fianco di Bajrami. In mezzo al campo riecco Zurkowski che ha scontato il turno di squalifica. A sinistra Parisi in pole su Cacace Napoli, out Koulibaly e Lobotka Due assenze non da poco e un recupero difensivo. Questa la fotografia del Napoli di Spalletti in vista della trasferta in Toscana. Koulibaly è squalificato mentre Lobotka non ci sarà a causa di una lesione al bicipite femorale destro. Centrocampo titolare composto da Anguissa, Demme e Fabian Ruiz. Panca quindi per Zielinski. Dietro con Rrahmani ci sarà Juan Jesus che alla fine recupera e verrà schierato dall’inizio. Si spera nel possibile recupero di uno tra Di Lorenzo e Ospina ma al momento non ci sono certezze

GENOA-CAGLIARI, domenica ore 18 Genoa, Sturaro in gruppo Gara fondamentale per il Genoa di Blessin che non può sbagliare gara. Di fronte la diretta concorrente per la salvezza. Rovella e Cambiaso restano indisponibili ma per la sfida di domenica è recuperato Sturaro che ha ripreso ad allenarsi con i compagni. In attacco favorito Destro, anche perché più esperto e preparato per gare così delicate. Stesso discorso potrebbe essere fatto per Criscito che però resta in ballottaggio. Nel tridentre di trequartisti c’è Ekuban in pole Cagliari, Mazzarri spera nei recuperi in difesa Nell’attacco del Cagliari c’è Pavoletti in pole per un posto nell’XI di partenza. Le chance di Keita non sono definitivamente tramontate ma al momento è Pavoletti in vantaggio sul compagno di reparto. A centrocampo non dovrebbero esserci novità rispetto all’ultimo turno mentre un po’ più complicato è il discorso difensivo. Lovato è sicuramente out causa squalifica. Potrebbe toccare a Walukiewicz ma attenzione al possibile recupero di uno tra Ceppitelli e Goldaniga. Mazzarri ci spera: se uno dei due dovesse farecela, probabilmente giocherà con Altare e Carboni nella linea a 3 titolare

LAZIO-MILAN, domenica ore 20:45 Lazio, quante assenze a Formello Radu, Cataldi, Marusic, Milinkovic-Savic, Raul Moro, Strakosha e Reina. Queste le assenze al campo d'allenamento a metà settimana. A questa situazione va aggiunta quella relativa a Pedro e Patric che si sono allenati a parte. Insomma, Sarri ha lavorato con una squadra ridotta ai minimi termini a causa dell'influenza. C'è di buono il recupero di Luiz Felipe che partirà titolare. Ad oggi SMS, Marusic, Strakosha e Cataldi sono recuperabili anche se Hysaj e Basic restano in pre allarme. Davanti spazio a Felipe Anderson Milan, Pioli ripensa a Brahim Diaz A Roma rivedremo la stessa difesa del derby di Coppa Italia. Calabria, già titolare contro l'Inter, conserverà senza problemi il posto. Kalulu quindi resta al fianco di Tomori. Davanti tocca ancora a Giroud ma attenzione, come al solito, allo schieramento alle spalle del francese. Leao, stanchezza eventuale a parte, sarà ancora la freccia sulla corsia sinistra mentre per gli altri due posti il casting è aperto. Messias e Brahim Diaz infatti possono sperare nella 'promozione'. Il piccolo spagnolo ha impattato bene al suo ingresso in campo martedì. Kessié potrebbe comunque rimanere nel radar della titolarità arretrando davanti alla difesa. Rebic resta in forse