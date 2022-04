1/17 ©Getty

JOLLY DANILO - "Intelligente, carismatico, conosce il calcio e sa giocare a calcio". E dove lo metti, sta. Danilo è un autentico jolly tattico per Allegri, che così lo aveva lodato in passato in una conferenza stampa. Ha giocato prevalentemente da terzino destro, ma anche come difensore centrale o davanti alla difesa, sia in un centrocampo a tre che a due. In carriera (questa la sua mappa storica Transfermarkt) aveva fatto anche l'esterno a centrocampo. Con chi? Un trasformista della tattica come Pep Guardiola al City.