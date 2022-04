Serie A, calendario e orari della 34^ giornata

Torna la Serie A: le squadre scenderanno in campo per la 34^ giornata che si giocherà da questo sabato a lunedì. Si comincia oggi alle 15 con Torino-Spezia e Venezia-Atalanta, mentre alle 18 c'è Inter-Roma. Domenica, Fiorentina ospite della Salernitana all'ora di pranzo, il Napoli sarà impegnato a Empoli alle 15, mentre a Roma si giocherà Lazio-Milan nel posticipo serale. Lunedì alle 20:45 il programma si chiuderà con Sassuolo-Juventus (match trasmesso in diretta su Sky)

La 34^ giornata di Serie A si giocherà in tre giorni: da questo sabato fino a lunedì 25 aprile. Il programma si apre questo pomeriggio alle 15, con Torino-Spezia e Venezia-Atalanta. Alle 18, spazio al primo big match del weekend, con l'Inter che ospita a San Siro la Roma di Mourinho. Infine, alle 20:45 andrà in scena il match del Bentegodi tra Hellas Verona e Sampdoria che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. Cinque sono invece le partite che si giocheranno domenica: si parte con Salernitana-Fiorentina alle 12:30 (match trasmesso in diretta su Sky Sport). Alle 15 scende in campo il Napoli, ospite dell'Empoli, e il Bologna, che ospiterà l'Udinese al Dall'Ara. Alle 18 scontro salvezza tra Genoa e Cagliari al Ferraris, mentre alle 20:45 luci accese all'Olimpico di Roma: c'è Lazio-Milan. Il programma si chiuderà poi lunedì sera alle 20:45 al Mapei Stadium, con Sassuolo-Juventus. Di seguito, il programma completo con le date e gli orari di tutti i match della 34^ giornata di Serie A.