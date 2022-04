Inzaghi: "Che piacere parlare di calcio con Mou"

L'allenatore nerazzurro dopo la vittoria contro la Roma: "Soddisfatto della concentrazione dei miei, non era facile ripartire dopo la vittoria nel derby. A Lautaro mancava solo il gol". E su Mourinho: "È un allenatore speciale, un piacere parlare con lui di calcio" INTER-ROMA 3-1, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

3-1 alla Roma con le reti di Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez e quinta vittoria consecutiva per l'Inter tra campionato e Coppa Italia. I nerazzurri salgono a 72 punti in attesa del recupero contro il Bologna. Soddisfatto Simone Inzaghi, che nel post gara ha dichiarato: "Oggi mi è piaciuta tantissimo la concentrazione che abbiamo avuto per tutto il match, temevo molto questa partita. Avevamo speso tanto tre giorni fa contro il Milan e oggi incontravamo un avversario forte e in forma, siamo stati bravissimi. Non era semplice ripartire". Poi l'allenatore dell'Inter si è soffermato sulla forza dell'avversario e sull'analisi tattica del match: "La Roma ci è venuta a prendere alta, marcavano Brozovic e De Vrij a uomo lasciando spazio a Dimarco nel primo tempo, mentre nel secondo hanno fatto il contrario, liberando Skriniar e marcando Dimarco. I ragazzi sono stati bravissimi a recuperare in fretta e abbiamo fatto una partita da squadra vera. Ora bisogna preparare la partita contro il Bologna, abbiamo solo due giorni e mezzo per prepararla. Se metto le mani in tasca trovo una vittoria importante, non un pezzo di scudetto. Ce la giocheremo fino alla fine".

"A Lautaro serviva solo il gol. Mou è un allenatore speciale" leggi anche L'Inter non si ferma e torna in testa: Roma ko 3-1 L'allenatore nerazzurro ha parlato anche di Lautaro Martinez, in gran forma dopo un periodo buio: "Lautaro aveva bisogno dei gol e basta, nient’altro. Non è mai stato un problema comunque, per un periodo non segnava, ma si presentava sempre davanti al portiere e aveva tante occasioni. Ora sta benissimo e lo sfruttiamo, deve continuare così come tutti gli altri attaccanti". Non solo Lautaro, da qualche partita anche gli esterni stanno facendo benissimo: "Gli esterni stanno facendo un ottimo lavoro, sapevamo che la Roma con i due centrali sui nostri attaccanti sarebbe stata molto aggressiva - ha dichiarato Inzaghi - Quindi con i tre difensori attirati da Dzeko e Lautaro, sapevamo ci fosse spazio per i nostri esterni. Dumfries era fresco e riposato e ha fatto bene. Arriverà anche il turno di Gosens, che sta benissimo, come tutti gli altri”. Infine anche parole al miele per José Mourinho, con cui a fine partita ha scambiato qualche parola: "Con Mourinho alla fine ci siam fatti un in bocca al lupo, lui è un allenatore speciale. Prima della partita di Coppa Italia abbiamo parlato 45 minuti insieme di calcio ed è un piacere e un onore essermi confrontato con lui".