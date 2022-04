1/25

Lazio e Milan tornano ad affrontarsi per la terza volta in stagione. Dopo la partita dell'andata, infatti, c'è stato anche il match dei quarti di Coppa Italia (a febbraio), con la netta vittoria (4-0) dei rossoneri. Vinse il Milan anche all'andata in campionato: si giocava la 3^ giornata e il 2-0 finale fu firmato da Leao e da Ibrahimovic, partito dalla panchina al rientro dall'infortunio al ginocchio, con l'inedito look "da samurai".



Anche questa volta, al rientro dopo un nuovo stop, lo svedese dovrebbe partire dalla panchina. Vediamo le scelte di Sarri e Pioli