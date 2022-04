6/14

GLI ZERO TITULI - 3 marzo 2009



A pensarci bene, una delle sue più fortunate creazioni linguistiche, gli “zero tituli”, era dedicata proprio alla Roma, all’epoca rivale dell’Inter per lo scudetto.



“Negli ultimi due giorni non si è parlato della Roma che ha grandissimi giocatori, ma che finirà la stagione con zero titoli. Non si è parlato del Milan che ha 11 punti meno di noi e chiuderà la stagione con zero titoli. Non si è parlato della Juve che ha conquistato tanti punti con errori arbitrali", disse spiegando cosa intendesse per “prostituzione intellettuale”