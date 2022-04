Italiano: "Sbagliato approccio, meritiamo Europa"

Passo falso per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che all'Arechi è stata sconfitta 2-1 dalla Salernitana: "Abbiamo sbagliato l'approccio. Complimenti alla gente di Salerno perché in questi momenti c'è bisogno della spinta di tutti, loro sono stati bravi a sfruttarla. Meritiamo l'Europa, è da inizio campionato che siamo in quelle posizioni"

Passo falso in ottica Europa per la Fiorentina, che viene fermata all'Arechi dalla Salernitana. Il gol di Bonazzoli al 79' ha consentito alla squadra di Nicola di conquistare i tre punti: "Stranamente non abbiamo approcciato come facciamo solitamente - ha commentato Vincenzo Italiano al termine della partita. I padroni di casa sono stati molto bravi perché ci hanno attaccato subito. Hanno uno stadio fantastico, faccio i complimenti alla gente di Salerno perché in questi momenti c'è bisogno della spinta di tutti e loro sono stati bravi a sfruttarla". Poi Italiano passa all'analisi della partita: "Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, invece credo che nella ripresa la squadra abbia reagito. Abbiamo perso per un'ingenuità, ritengo che la sconfitta sia un po' immeritata".