Nicola: "La scarpa tolta? Avevo un sassolino..."

"Vincere tre partite di fila non significa che ora diventa più facile, anzi, è proprio ora che arriva il difficile ". Dà una spallata alle zone basse della classifica la Salernitana di Davide Nicola , che contro la Fiorentina ha conquistato la terza vittoria consecutiva in campionato. Nel post gara, però, l'allenatore granata vuol tenere i piedi per terra. "Ci aspettano tre partite molto complicate, quindi non possiamo far altro che continuare a lavorare e a crederci . La partita è stata vinta da una squadra che ha cercato di conquistare i tre punti a ogni costo contro una squadra molto forte". Nicola poi commenta un gesto curioso avvenuto durante il match, quando si è tolto la scarpa per richiamare l'attenzione dei suoi ragazzi: "Non me lo ricordo benissimo, forse avevo un sassolino nella scarpa che mi dava fastidio - spiega sorridendo. Nel nostro stadio diventa difficile farsi sentire a causa della passione della nostra gente, quindi bisogna inventarsi altri modi per comunicare. Lì non avevo nient'altro che la scarpa ed è stato un modo per richiamare l'attenzione di qualche giocatore e direi che è servito ".

Bonazzoli: "Vincere aiuta a vincere, godiamoci il momento"

Bonazzoli lancia la Salernitana: 2-1 alla Viola

Nell'immediato post partita Federico Bonazzoli, autore del gol vittoria, ha commentato a caldo il successo della sua squadra: "Non penso che queste emozioni si possano vivere su altri campi. Dobbiamo tutto alla nostra gente perché ci dà una spinta incredibile. Come ho sempre detto, noi cerchiamo di dare il massimo, poi in campo le cose possono andare bene o meno bene. Non molliamo mai, siamo persone normali che in campo si trasformano e danno l'anima. Se si potesse vincere sempre saremmo contenti, l'importante è che ora ci godiamo il momento per noi e per questa gente". Terza vittoria consecutiva per la Salernitana, che ha aumentato la consapevolezza nei propri mezzi grazie anche a Davide Nicola: "Quando vinci acquisisci consapevolezza nei tuoi mezzi, non che prima non ce l'avessimo ma è normale che vincere aiuta a vincere. Non so cosa sia cambiato, ma so solo che ora è davvero bello. Non è finita, dobbiamo dare tutto per noi, per il mister, per lo staff ed è il minimo che possiamo fare per ripagare questa gente. Devono allargare l'area tecnica perché Nicola non ci sta più dentro. Ha dato un'impronta notevole a questa squadra, il suo curriculum parla chiaro".