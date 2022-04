Tre punti fondamentali nella corsa scudetto per i rossoneri, che rimontano la Lazio al 92' e tornano in vetta a +2 sull'Inter (in campo mercoledì nel recupero a Bologna). Decisivo Tonali, strepitoso come Leao. Applausi per Giroud e Immobile, entrambi a segno, male invece Luis Alberto come Acerbi e Lazzari. Ecco tutti i voti

