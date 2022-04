Inter, Zhang: "Ieri fantastici, avanti così"

Il presidente dell'Inter, intervistato da Sky Sport a Imola in occasione del quarto appuntamento stagionale di Formula 1, ha parlato della vittoria con la Roma e del finale di stagione: "Contro i giallorossi siamo stati fantastici, ora dobbiamo continuare a spingere. Non parlo dello scudetto: sono immerso nella cultura italiana, si parla del risultato solo una volta arrivato"

Quarto appuntamento stagionale per la Formula 1, che per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna a Imola, ha radunato tantissimi appassionati. Presente all'autodromo Enzo e Dino Ferrari anche il presidente dell'Inter Steven Zhang che, intervistato da Sky Sport, ha iniziato il suo intervento commentato la gara di sabato sera contro la Roma: "Ieri è stata una giornata fantastica. Arrivo qui per sostenere la scuderia che in Italia amano tutti quanti, speriamo che possa ottenere un grande risultato. La Ferrari è nel nostro cuore, siamo a casa nostra a Imola, c'è tanta pressione e sono emozionato".