Pista bagnata a Imola dopo la pioggia. Verstappen davanti a tutti, ma in prima fila c'è anche Leclerc con una Ferrari che su questo circuito ha il record di vittorie (8 con la Williams). Sainz pronto a un'altra prova di forza dopo la rimonta nella Sprint. Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW, in chiaro su TV8 e in tempo reale su skysport.it

CLICCA QUI SE NON VEDI LO STREAMING - LA GRIGLIA DI PARTENZA