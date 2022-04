Periodo caldissimo per i rossoneri, sia in campo che sul piano societario. Nei prossimi giorni dovrebbe infatti arrivare il signing tra Elliott e Investcorp, primo passo per il passaggio di proprietà. La squadra di Pioli ha poi davanti le ultime quattro giornate di campionato per provare a coronare il sogno scudetto

I prossimi 30 giorni saranno i giorni del Milan. A prescindere da come finirà la stagione i rossoneri saranno protagonisti, in campo e fuori, in un rush finale che mai avrebbero pensato di vivere. Così. Con questo entusiasmo, con questa carica. Con questa adrenalina. Il campo è nelle mani di una dirigenza, di un allenatore, di uno staff, di una squadra che sta facendo probabilmente il massimo. Che sta superando quelli che pensavano fossero insormontabili limiti qualitativi e numerici di rosa. Sandro Tonali, 22 anni tra poche settimane, è l’emblema di questo nuovo corso. Giovane. Italiano. Milanista. Talmente tanto milanista da tagliarsi l’ingaggio la scorsa estate pur di rimanere in rossonero. Contro la Fiorentina si ripartirà anche da lui. Per provare a migliorare il rendimento interno del Milan, che forse è l’unico neo stagionale. Soprattutto se paragonato all’incredibile ritmo lontano da San Siro. I rossoneri dalla propria parte hanno entusiasmo e freschezza atletica, ed a dimostrarlo c’è un dato. Seconda squadra per numero di punti ottenuti negli ultimi 15 minuti di gara.