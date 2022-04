1/23 ©LaPresse

METODOLOGIA



L'osservatorio calcistico CIES ha analizzato l'utilizzo in stagione dei giocatori cresciuti nel vivaio nelle 31 massime divisioni europee e a livello mondiale. Il rapporto è dettato dalla percentuale di minuti concessi ai canterani in campionato, impiego che va da un minimo del 4% della Super League greca al massimo del 26% nel torneo argentino. Ma a livello di club quale è la situazione?



Ecco la top 20 delle squadre nei cinque maggiori campionati d'Europa, seguita dal bilancio in Serie A e in tutto il mondo