Kvara titolare: le probabili di Psg-Aston Villa

Dopo la vittoria della Ligue 1 e la successiva festa, il Psg cerca conferme al suo ottimo momento contro l'Aston Villa nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Marquinhos è squalificato, davanti tridente con Barcola, Dembéké e Kvara. Nell'Aston Villa ballottaggio in attacco: Rashford o Watkins dal 1'? Partita live mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

