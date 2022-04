Dopo la feroce contestazione dei tifosi per il ko contro il Milan, il difensore della Lazio scrive al Corriere dello Sport: "Non posso accettare illazioni sulla mia integrità personale e professionale, sulla mia serietà a difesa dei colori della Lazio. Mi piacerebbe voltare pagina tutti insieme, almeno per concludere la stagione nel migliore dei modi. Avverto una sensazione di solitudine che umanamente mi ferisce" MILAN, CONTRO LA LAZIO TERZO GOL IN PIENO RECUPERO Condividi

"Avverto una sensazione di solitudine che umanamente mi ferisce. Con questo non intendo puntare il dito contro nessuno: è una mia sensazione personale che sicuramente non mi può lasciare indifferente, in campo e fuori". Francesco Acerbi scrive ai tifosi della Lazio dopo l'errore in occasione del gol di Tonali nella sconfitta per 2-1 contro il Milan e le polemiche nate sul web per quel ghigno beffardo dopo il gol subito e la discussione con il compagno di squadra Marusic. Il difensore ha scelto le colonne del Corriere dello Sport per raccontare il suo stato d'animo: "La partita con il Milan - spiega - è stata per tutti un frullatore di emozioni e frustrazioni e così, dopo un’iniziale reazione dettata dall’istinto, ho deciso di prendermi 48 ore per riflettere e trovare le parole giuste per condividere i miei pensieri e le mie sensazioni, a cuore aperto".

"Non accetto illazioni sulla mia integrità" leggi anche Lotta Champions ed Europa League: il calendario "Ciò che non posso accettare sono le illazioni sulla mia integrità personale e professionale, sulla mia serietà e sul mio impegno a difesa dei colori della Lazio, con o senza la fascia di capitano al braccio" aggiunge Acerbi, 169 presenze in biancoceleste dal 2018 ad oggi. "Dopo la partita con il Milan ho letto e sentito insinuazioni assurde che non posso e non voglio accettare - aggiunge - e il solo fatto di essere qui a dover difendere la mia integrità e la mia professionalità, mi ferisce profondamente. Si tende a giudicare il calciatore come se fosse privo di emozioni e sentimenti. Spesso sbagliamo anche noi, siamo esseri umani, è giusto ricordarlo sempre".