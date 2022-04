La Fiorentina crolla a sorpresa al Franchi contro l'Udinese (0-4) e Italiano con una frase è riuscito a riassumere le sensazione di tutti i tifosi viola: "Perdere in casa ci può stare, così no". Il risultato stona, inutile negarlo, e lo ha affermato più volte anche l'allenatore della Fiorentina nell'intervista postpartita ai microfoni di Sky: "Può capitare di incepparsi. 0-4 è un po' pesante: risultati come questo non fanno bene. Non siamo partiti bene, anche se all'inizio abbiamo avuto un'infinità di situazioni per fare gol e non siamo stati concreti. Dietro poi abbiamo difeso male, non da squadra attenta, alla fine abbiamo provato a recuperarla, ci siamo sbilanciati e sul finale si sono complicate le cose. Quando capitano queste cose è giusto che tu perda. Oggi è stata una giornata storta. Non siamo stati la Fiorentina che si vede di solito in casa, quindi risultato giusto".