Rossoneri al lavoro per preparare la sfida contro la Fiorentina. Pioli spera di recuperare l'algerino, che oggi ha lavorato a parte. Personalizzato anche per Ibrahimovic, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Procede il recupero di Florenzi

Quattro partite al termine del campionato: Milan al lavoro per preparare al meglio la volata finale e la sfida a distanza con l'Inter. Stefano Pioli, che ha ritrovato la squadra dopo due giorni di riposo, attende buone notizie dall'infermeria rossonera: Ismaël Bennacer prova a recuperare per la sfida per la Fiorentina. Ha saltato la trasferta contro la Lazio a causa di una distorsione alla caviglia, rimediata nel derby di Coppa Italia, ma l'algerino vuole esserci per aiutare i compagni a raggiungere il sogno scudetto. L'ex Empoli ha svolto lavoro personalizzato e le sue condizioni verranno valutare quotidianamente.