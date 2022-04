Il difensore praticamente out per la partita di domenica 1 maggio sul campo dell'Udinese. Per la sua eventuale sostituzione, uno tra Dimarco, titolare a Bologna ma beffato da Arnautovic nel gol dell'1-1, e D'Ambrosio. Da capire anche le condizioni di Handanovic

Si ferma Alessandro Bastoni . Il difensore dell'Inter, rimasto in panchina nella partita di Bologna, è stato sottoposto giovedì mattina a una risonanza magnetica nella clinica Humanitas di Rozzano: gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra . "Le condizioni di Bastoni - spiega il comunicato diffuso dall'Inter -saranno rivalutate giorno dopo giorno". È quindi in forte dubbio la sua presenza per la prossima partita di campionato, in calendario domenica 1 maggio alle 18 sul campo dell'Udinese .

Le soluzioni di Inzaghi in difesa

In caso di forfait di Bastoni, in difesa Inzaghi potrebbe affidarsi contro l'Udinese a uno tra Dimarco e D’Ambrosio per completare il reparto con Skriniar e De Vrij. Nella giornata di giovedì ha svolto lavoro differenziato sul campo Gosens mentre prosegue nel suo recupero Vidal.

Handanovic ce la farà?

Tema a parte e certamente molto importante considerato quanto successo nella partita contro il Bologna, riguarda invece le condizioni di Handanovic, assente al Dall'Ara per una contrattura dell’obliquo esterno dell’addome che gli impediva di compiere al meglio i movimenti soprattutto delle parate alte. Riproporre Radu dal primo minuto dopo il pesante errore che è costato la sconfitta a Inzaghi potrebbe essere un grande problema per questo lo sloveno proverà a fare di tutto a recuperare, ma le sue condizioni dovranno per forza essere valutate nei prossimi giorni, a ridosso della gara.