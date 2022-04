Ibra e la MLS: "Forse tornerò con un mio club"

"Non si sa mai, forse un giorno tornerò in MLS e avrò un mio club". A dirlo è Zlatan Ibrahimovic che apre all'ipotesi di un ritorno negli Stati Uniti, ma sotto un'altra veste. Non più da calciatore, come accaduto tra il 2018 e il 2019 con i Los Angeles Galaxy, ma da proprietario. "Potrò ricordare loro cosa sia il calcio vero" ammette lo svedese, intervistato da ESPN. Ibrahimovic ha giocato due anni negli States e ricorda con piacere quella esperienza, sempre nel suo stile: "Sono grato alla MLS perché mi ha dato la possibilità di sentirmi vivo - spiega l'attaccante, in scadenza di contratto con il Milan - Tuttavia ero ancora troppo vivo, quindi ero troppo bravo per la competizione. Questo è quello che ho dimostrato: sono il migliore che abbia mai giocato in MLS".