Il presidente del Milan sul nuovo stadio lontano da San Siro: "Non stiamo pensando di andare a 50 km da Milano, ma di una zona che i milanesi considerano parte della loro città. Ogni giorno che passa l'ipotesi diventa sempre più realistica". L'ad nerazzurro Antonello: "Siamo in attesa di decisioni dal comune di Milano. Uno stadio moderno è fondamentale per tornare competitivi in Europa"

Un passato glorioso, un presente con vista scudetto ma dal futuro incerto: il Meazza continua a far discutere tanto da porsi la domanda: che ne sarà della Scala del Calcio? Milan e Inter stanno lavorando per dar luce al nuovo stadio, ma il progetto ancora non decolla. "L’intera zona attorno a San Siro è sempre o troppo piena, quando c’è la partita, o troppo vuota quando non c’è. Meriterebbe di più", ha dichiarato il presidente rossonero Paolo Scaroni all'evento organizzato da Il Foglio a San Siro. Unione di vedute con i nerazzurri: "Sono tre anni che i due club sono allineati su questo progetto - ha dichiatato l'amministratore delegato Alessandro Antonello - Il sistema infrastrutturale serve a far crescere il calcio e l’economia di questo paese. Uno stadio moderno è fondamentale anche per Milan e Inter per tornare competitivi in Europa". E Scaroni aggiunge sull'ipotesi di un allontanamento da San Siro: "Quando parliamo di fuori Milano per il nuovo stadio, parliamo di un fuori Milano relativo. Non stiamo pensando di andare a 50 km da Milano, sarebbe una zona che i milanesi considerano parte della loro città. Ogni giorno che passa l'ipotesi diventa sempre più realistica".

Antonello: "Siamo in attesa" Milan e Inter condividono l'idea che un nuovo stadio possa essere un viatico importante anche per tornare a vincere, ma la questione sembra essere in stand-by: "Siamo in attesa che l'amministrazione comunale nomini un responsabile per il dibattito pubblico: è una fase che dovrebbe concludersi a giorni, noi nel frattempo stiamo lavorando per integrare un dettagliato studio di fattibilità presentato già nel 2019", ha aggiunto Alessandro Antonello. Sulla questione stadio, era intervenuto anche Andrea Agnelli, sempre a Il Foglio: "San Siro ha fatto il suo tempo - ha dichiarato il presidente della Juventus - E' stato sacrificato il Wembley in nome del nuovo Wembley. Lo stadio di proprietà è fondamentale per crescere, l'ho sempre suggerito anche a Inter e Milan".