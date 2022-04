Inzaghi ottimista per quanto riguarda Handanovic, assente a Bologna dove Radu si è reso suo malgrado protagonista. Ballottaggio in difesa per sostituire l'infortunato Bastoni. Chance di convocazione per Gosens, Calhanoglu squalificato. Cioffi non può contare su Makengo ma ritrova Pereyra e Perez. Ecco le probabili formazioni della sfida della Dacia Arena