Il difensore biancoceleste ha firmato la rete decisiva per la vittoria, dopo le critiche ricevute dai tifosi: "Vado avanti per la mia strada, con lavoro e impegno. Vogliamo l'Europa, perchè il gruppo lo merita". Poi sul futuro: "Non so quello che accadrà, vedremo cosa succederà"

Vittoria sofferta, decisa da Francesco Acerbi. La Lazio rimonta lo Spezia e porta a casa tre punti importanti. L'ex Milan e Sassuolo ha firmato la rete decisiva, a pochi giorni di distanza dalla prestazione - e del sorriso sulla rete di Tonali - contro i rossoneri, tanto criticata dai tifosi biancocelesti. "È da cinque mesi che non è facile, però io sono uno che va avanti per la sua strada, con lavoro e impegno - ha commentato il difensore della Lazio ai microfoni di Sky Sport - Anche quest'anno è stato problematico per certo versi, anche per quanto successo con i tifosi. Il mio obiettivo è fare bene per i miei compagni, per la Lazio e per me stesso. Io vado avanti, da qua fino alla fine, cercando di dare il massimo in campo anche nelle difficoltà, come ho sempre fatto".