Serie A, il calendario della 35^ giornata

La Serie A torna in campo nel weekend per la 35^ giornata. Un turno che si aprirà con quattro anticipi. Si parte alle ore 15.00 con Cagliari-Verona e Napoli-Sassuolo, poi il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa che metterà in palio punti importanti nella lotta salvezza. In serata, invece, la Lazio farà visita allo Spezia. Ad aprire il programma della domenica sarà la Juventus contro il Venezia che in settimana ha esonerato Paolo Zanetti. A seguire il doppio confronto per la sfida scudetto: il Milan ospiterà la Fiorentina alle ore 15.00 (in contemporanea anche Empoli-Torino), mentre l'Inter giocherà in casa dell'Udinese. Alle ore 20.45 la Roma, reduce dall'andata delle semifinali di Conference League, riceve il Bologna. A chiudere il programma il posticipo del lunedì tra Atalanta e Salernitana con i granata che andranno a caccia della quarta vittoria consecutiva per inseguire il sogno salvezza.