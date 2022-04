Il trequartista armeno dovrà rimanere fuori per circa venti giorni a causa di una lesione al flessore della coscia destra. Mourinho spera di riaverlo per l'ultima di campionato, ma soprattutto per l'eventuale finale di Conference League in programma il 25 maggio

C'era attesa per conoscere l'esito degli esami di Henrikh Mkhitaryan, costretto a uscire al 57' durante la semifinale d'andata di Europa League. Non arrivano buone notizie per i giallorossi, perché il centrocampista armeno sarà out per 20 giorni a causa di una lesione al flessore della coscia destra. Probabilmente al massimo proverà a recuperare per l'ultima giornata. José Mourinho spera però di averlo a disposizione per un'eventuale finale di Conference League a Tirana il 25 maggio, ma prima bisognerà superare l'ostacolo Leicester giovedì all'Olimpico. Sicuramente il trequartista armeno salterà però sia la sfida contro il Bologna, sia la semifinale di ritorno di Conference League.