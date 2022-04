Roma, Mkhitaryan salta Bologna e Leicester

Uscito al 56' nella sfida contro il Leicester, Henrikh Mkhitaryan dovrà saltare sia la sfida contro il Bologna , sia il ritorno della semifinale di Conference League del prossimo giovedì. Mentre stamattina la squadra si allenava in campo, il centrocampista armeno si è infatti sottoposto a un' ecografia a Trigoria per capire la gravità dell'infortunio. Nei prossimi giorni , quando non ci sarà più versamento , Mkhitaryan si sottoporrà a una risonanza per capire la profondità della lesione e di conseguenza, se potrà partecipare all'eventuale finale di Conference League in programma il 25 maggio a Tirana.

José Mourinho farà un leggero turnover nella sfida di campionato contro il Bologna. In primis, riposerà Chris Smalling, che ha speso tanto in Inghilterra e che Mourinho vuole lucido e in forma per contrastare Vardy nella gara di ritorno. Viste le assenze di Mkhitaryan e Sergio Oliveira (squalificato), a centrocampo ci saranno Veretout e Cristante, ma occhio alla suggestione Bove. In attacco confermati Zaniolo, Pellegrini e Abraham, con El Shaarawy pronto a subentrare a partita in corso per blindare il quinto posto.