Allegri: "Il quarto posto è un ottimo risultato"

L'allenatore della Juventus commenta la vittoria per 2-1 contro la squadra di Soncin: "Abbiamo avuto un buon approccio alla partita. In stagione abbiamo avuto diversi infortuni che ci hanno penalizzato. Miretti? Ha importanti margini di miglioramento, è sceso in campo con personalità e ha giocato una grande gara". Bonucci: "Ottima partita, dobbiamo ripartire da qui per il prossimo anno".

Obiettivo quarto posto alla portata per la Juventus di Massimiliano Allegri, che grazie al successo per 2-1 contro il Venezia può vivere con più serenità le ultime tre di campionato e concentrarsi sulla finale di Coppa Italia contro l'Inter. "Abbiamo avuto un buon approccio alla partita e abbiamo trovato il gol subito - ha commentato Allegri al termine del match. Dopo il gol ci siamo abbassati e abbiamo concesso un po' troppo agli avversari. Nella ripresa il gol era nell'aria, lo abbiamo subìto e siamo stati bravi e fortunati a segnare immediatamente il gol del pareggio". L'allenatore bianconero parla poi dell'obiettivo Champions League: "Sono 3 mesi che giochiamo sempre con gli stessi giocatori per via degli infortuni. Arrivare tra le prime 4 sarà un ottimo risultato. Io dico che non tutti i mali vengono per nuocere: magari un passaggio del turno con il Villarreal ci avrebbe condizionato, avremmo sprecato energie in Champions senza arrivare e in fondo e avremmo perso lucidità in campionato non centrando l'obiettivo quarto posto".

"Miretti ha ampi margini di miglioramento" Successivamente Allegri parla della lotta scudetto: "Non sono rammaricato per non essere lì. Per arrivare in certe situazioni bisogna fare dei passaggi. Inutile stare a ripetere che Ronaldo è andato via a 3 giorni dalla fine della sessione estiva di mercato. Magari se Vlahovic fosse arrivato a fine agosto non avrebbe fatto quello che sta facendo. Non scordiamoci che abbiamo avuto diversi infortuni che ci hanno penalizzato". In chiusura l'allenatore della Juventus parla di Miretti e Vlahovic: "Fabio ha giocato una grande partita. Sa giocare a calcio e cerca sempre la giocata in avanti, questo è un buon segno. È sceso in campo con grande personalità e credo che abbia degli importantissimi margini di miglioramento dato che ha solamente 18 anni. Nel primo tempo la squadra si è poggiata molto su di lui e di questo sono molto contento. Dico sempre a Dusan che deve essere più sereno possibile e non deve strafare quando ha la palla tra i piedi. Per noi è un punto di riferimento, è normale che anche lui deve trovare un equilibrio perché giocare nella Juventus è differente rispetto a giocare in altre squadre".