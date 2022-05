Juventus-Venezia, dove vedere la partita in tv

La domenica di Serie A ha il via a Torino, dove la Juventus attende alle 12:30 il Venezia , fresco di esonero di Paolo Zanetti con squadra affidata ad Andrea Soncin, allenatore della formazione Primavera. I bianconeri di Massimiliano Allegri arrivano alla partita al quarto posto, con la vittoria sul campo del Sassuolo alle spalle. 15 vittorie negli ultimi 18 match contro il Venezia per la Juventus, che ha vinto 10 gare su 12 in casa contro i lagunari. Il Venezia invece attualmente occupa l'ultimo posto in classifica con 22 punti e ha perso le ultime otto partite di campionato.

Dove vedere Juventus-Venezia in tv



leggi anche

Milan-Fiorentina a Valeri, c'è Chiffi per l'Inter

La partita tra Juventus e Venezia, in programma all'Allianz Stadium di Torino domenica 1 maggio alle 12:30, sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e e Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Riccardo Gentile con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti.