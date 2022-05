Una partita non bellissima, con alcune occasioni sia da una parte che dall'altra, ma terminata 0-0. Non riesce a vincere la Roma, che viene così raggiunta a quota 59 punti dalla Roma. Tanto turnover per José Mourinho, che nel post gara non era felicissimo per la prestazione: "È stata una partita con poca qualità. La squadra che voleva vincere non ha fatto una prova sufficiente, la squadra che non voleva vincere ha fatto ciò che voleva - ha dichiarato l'allenatore portoghese - Ha influito ovviamente la partita contro il Leicester, influirà anche quella di giovedì prossimo. Giovedì saranno quattordici partite in Europa, quindi è difficile non soffrire fisicamente". Una partita povera di qualità, come dichiarato da Mourinho, che ha poi proseguito: "Oggi volevamo vincere, abbiamo sprecato qualche opportunità, ma è stata una partita brutta. La responsabilità è sia nostra, perché non abbiamo fatto ciò che dovevamo, sia loro che hanno fatto la partita che volevano, sia dell'arbitro, che non si è preoccupato dello spettacolo". In seguito Mourinho ha parlato ancora degli arbitri, in riferimento al gol di Acerbi di ieri tra Spezia e Lazio: "Dopo ventidue anni si vince ancora con un gol in fuorigioco. Ai tempi poteva accadere, oggi però succede ancora. Inaccettabile ciò che è successo ieri. Sono cambiate tante cose, tranne questa e voi (giornalisti, ndr). Se oggi avessi fatto giocare tutti i titolari, adesso sicuramente mi avreste chiesto perché non li ho lasciati a riposo".