Il calendario del prossimo turno: la 36^ giornata

Ultimi 270 minuti di gioco in Serie A. Nel prossimo weekend si giocherà la 36^ giornata di campionato. Un turno spalmato in quattro giorni, con 10 partite che si giocheranno in altrettante finestre orarie. Si parte venerdì 6 maggio con due anticipi. Alle 18:45 tocca all'Inter, che attende a San Siro l'Empoli. Alle 21 la Juventus è invece ospite del Genoa. Tre gare in calendario sabato: alle 15 ecco Torino-Napoli mentre alle 18 c'è Sassuolo-Udinese. Chiude Lazio-Sampdoria alle 20:45. La domenica ha il via alle 12:30 con Spezia-Atalanta e prosegue alle 15 con Venezia-Udinese. Punti salvezza in palio alle 18 in Salernitana-Cagliari e posticipo serale a Verona, dove arriva il Milan. Lunedì 9 maggio si chiude con Fiorentina-Roma alle 20:45.